На Некрасовском мосту разбирают шкафные конструкции и переходные плиты

Глава города Кургана Елена Ситникова в рамках рабочего выездного совещания побывала на Некрасовском путепроводе, где ведутся ремонтные работы.

Напомним, что ремонтные работы путепровода «Некрасовский» ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день мост закрыт частично. По словам представителя подрядчика, первая половина демонтажных работ на закрытой проезжей части путепровода выполнена в полном объёме кроме края моста. Разобрано перильное и барьерное ограждение, снято асфальтобетонное покрытие. «Сейчас ведётся один из сложных процессов – разбор шкафных конструкций и переходных плит. Со стороны улицы Пролетарской эти работы выполнены на 100 %, с другой стороны - на 80%. Планируем их завершить к концу текущей недели», - пояснил заместитель директора подрядной организации ООО «Альфа-Строй» Николай Линдт.

Демонтированные плиты заменит монолитная железобетонная конструкция, которую зальют прямо на месте, уточнили в пресс-службе администрации города. Пролётные строения путепровода укрепят специальными составами там, где есть необходимость. Перед началом ремонтных работ проектной организацией было проведено обследование Некрасовского моста и установлено, что пролётные строения находятся в надлежащем состоянии. Николай Линд уточнил, что после демонтажных работ специалисты ещё раз обследовали их на прочность.

После того, как с двух сторон путепровода будет сделана монолитная стенка, будет сделана обратная засыпка грунта. После этого можно будет приступать к восстановлению проезжей части, монтажу тротуарных плит, бордюров и перильного ограждения. Глава города Елена Ситникова подчеркнула, что задача подрядчика – как можно оперативнее завершить все необходимые работы вверху путепровода, чтобы быстрее открыть движение. Она указала ему на отставание от утверждённого графика и поручила ускорить темпы работ.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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