На Некрасовском путепроводе со стороны города срезают асфальт

Движение по Некрасовскому мосту временно закрыто – до 24 часов 25 августа 2022 года.

С ходатайством о перекрытии моста для проезда автомобильного транспорта, автобусного и пешеходного движения в администрацию города Кургана обратилась подрядная организация ООО «Альфа-Строй». Подрядчик пояснил, что закрытие путепровода позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста.

«Решение о закрытии движения по Некрасовскому мосту было необходимым, – отметила глава Кургана Елена Ситникова во время совещания на объекте 4 июня. – Напомним, путепровод ЖБИ ремонтировали в течение двух лет. Мы все вместе, набравшись терпения, пережили это время и в итоге получили прекрасный мост, способный простоять не один век. Некрасовский путепровод, требующий капитального ремонта, закрыли на два месяца. Безусловно, его закрытие доставляет неудобства горожанам, но альтернативы нет. Просим курганцев отнестись к этой необходимости с пониманием – очень важно качественно отремонтировать значимую транспортную артерию города».

Сейчас на путепроводе со стороны города срезают асфальтовое покрытие, затем будут демонтировать защитный слой, сообщили в прресс-службе администрации города. Мастер по ремонту и содержанию автомобильных дорог ООО «Альфа-Строй»Александр Баландинрассказал: «Параллельно возводим шкафную стенку, сегодня приступаем к армированию, в ближайшие дни зальем стенку бетоном. Кроме того, ведем работы под мостом – укрепляем конусы. Сейчас на объекте работают 14 человек и семь единиц техники. В ближайшее время количество рабочих и машин увеличится. Работы ведем с восьми утра и до 22-24 часов. Материалов хватает».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас зона производства работ ограждена, на подходе к Некрасовскому мосту со стороны города размещен специальный предупреждающий аншлаг. Тем не менее, отдельные горожане, думая, что экономят время, идут прямо по ремонтирующемуся путепроводу и даже проезжают по нему на велосипедах. Администрация города Кургана напоминает: на время ремонтных работ в целях безопасности горожан путепровод закрыт для проезда автомобильного транспорта, а также для автобусного и пешеходного движения.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.