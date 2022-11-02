На новых производствах в Курганской области создадут 9 тысяч рабочих мест

На новых производствах в Курганской области будет создано 9 тысяч рабочих мест. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. По словам главы региона, в Курганской области продолжается расширение сети индустриальных парков и работающих на них производств. В настоящее время общее количество резидентов промышленных площадок составило 42. Заполнение индустриальных парков продолжается. В этом году к уже действующим на них производствам добавились ещё 9 вновь созданных.

«А мы не ждём пока закончатся уже созданные площади, но создаём новые. В 2023 увеличим площадь индустриального парка в Варгашах на 13,8 гектара с подготовленными сетями за счёт государства», - написал губернатор.

Сейчас в нашем регионе уже действуют 5 индустриальных парков.

Начато строительство ещё двух – «Стальмонтаж» в Кургане и в Катайске на базе насосного завода. Финансирование на эти цели уже выделено.

«Всего на территории всех муниципальных округов региона сейчас идёт реализация свыше 650 инвестиционных проектов, подразумевающих создание более 8 тысяч 900 новых рабочих мест.

Подавляющее число этих проектов реализуются с поддержкой государства - субсидии, гранты, займы, льготы, готовые площадки, участки или компенсация части затрат, иные формы», - подчеркнул Вадим Шумков в своём сообщении.

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