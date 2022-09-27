На образовательный интенсив собрались почти 200 зауральских волонтеров

Зауральские добровольцы собрались на базе Комплекса отдыха и развития «Чумляк» в Щучанском округе. С 26 по 29 сентября здесь проходит образовательный интенсив от Ассоциации волонтерских центров, сообщает Молодежный портал PROSPEKT45.

Это федеральный сетевой образовательный проект, направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности. Школа позволяет добровольцам развивать гибкие навыки и находить мотивацию и силы, чтобы заниматься добровольчеством.

Обучение по программе проходит по двум направлениям: «Волонтёр» и «Организатор волонтёрской деятельности». За время программы добровольцы смогут развить коммуникативные и проектные навыки, а также узнать больше о возможностях, направлениях и сферах добровольчества от федеральных экспертов. Обучение организовано в формате деловых игр, групповых упражнений и практик, интерактивных лекций, тренингов, дискуссий и практических кейсов.

В первый день работы участники первого направления освоили тему «Сторителлинг: ты и волонтёрство», также познакомились с основными движениями и волонтёрскими организациями России, деятельностью Ассоциации волонтёрских центров, платформой ДОБРО.РФ. Участники второго направления под руководством федеральных экспертов составили портрет современного организатора добровольческой деятельности в России и презентовали карты компетенций, необходимых организатору.

В региональном блоке программы представители 10-ти Добро.Центров Курганской области смогли задать интересующие вопросы представителям Регионального центра развития добровольчества, обсудили перспективы дальнейшей совместной работы. В рамках альтернативной программы участники Школы встретились с героями спецоперации по освобождению Донбасса.

«Школа. Добро. Университет» организуется в нашем регионе Ассоциацией волонтёрских центров, Центром развития современных компетенций и Региональным центром развития добровольчества, при поддержке областного департамента образования и науки.

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.

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