На очистных сооружениях Кургана поселилась лиса

На территории Очистных сооружений канализации в Кургане поселилась рыжая лиса. Работники предприятия поделились фотографией, на которой дикое животное греется на теплотрассе. Но как выяснилось, лису привлекает не только возможность полежать на теплой трубе, но и вкусная еда. По словам сотрудников охраны, впервые вблизи людей маленького дикого зверька заметили около трех лет назад. Лисица подбегала к будке охраны на запах еды. В итоге животное прикормили сотрудники предприятия. Теперь зверек каждый день, словно по расписанию, выходит на обед.

«Лиса четко знает, когда приходит автобус с очередной сменой работников. Прибегает всегда, как только транспорт заезжает на территорию. Из рук брать боится, но если рядом поставить еду, то подбежит и спокойно будет кушать, — рассказывает начальник сооружений Денис Уланов. - У нас женщины сердобольные, любят животных, всегда привозят с собой что-нибудь вкусненькое».

Сотрудники предполагают, что из-за суровой погоды животному стало трудно доставать пропитание, поэтому дикой лисице пришлось выйти из леса в город.