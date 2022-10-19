На олимпиадную и областную профильную смены в «Чумляк» приехали 300 учеников

В комплексе отдыха и развития «Чумляк» 18 октября стартовали две смены. Региональный центр патриотического воспитания по поручению губернатора Курганской области продолжает обучать ребят основам безопасного поведения и действиям в нестандартных ситуациях.

Региональным центром организована областная профильная смена «Безопасный мир». 120 восьмиклассников из разных районов и округов региона в течение пяти дней проходят обучение по основам безопасности жизнедеятельности, а также учатся оказывать первую медицинскую помощь и действовать во время техногенных ЧС, изучают основы самообороны и проходят туристическую подготовку. Занятия проводят участники регионального отделения ВСКС, представители федерации рукопашного боя и студенты четвёртого курса Курганского базового медколледжа. 18 октября прошло торжественное открытие смены, которое по традиции началось с гимна и поднятия флагов, как сообщает Комплекс отдыха и развития «Чумляк» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также в Чумляке началась олимпиадная смена «Открывая возможности». На смену со всей Курганской области слетелись 180 учеников шестых-седьмых классов. Ребята будут заниматься по нескольким направлениям: физико-математическое, химико-биологическое и информатика. Особое внимание уделяется темам, которые мало изучаются в школах на уроках математики, физики, биологии и химии. Школьники знакомятся с платформой курсов и отборочных мероприятий образовательного центра «Сириус», а в конце смены напишут олимпиаду по выбранным предметам. Ребята уже познакомились со всем комплексом, побывали в аудиториях и лабораториях.

Напомним, смену организовал Образовательный центр одарённых детей и молодёжи «Созвездие» при методической поддержке Шадринского педагогического университета.

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