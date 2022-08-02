На озере Медвежье прошёл «Фестиваль грязи»

В Петуховском муниципальном округе состоялся ставший уже традиционным «Фестиваль грязи-2022». Он прошел 30 июля в селе Новое Ильинское на берегу озера Медвежье.

где состоялось торжественное открытие «Фестиваля грязи-2022».

Работали тематические площадки: «Национальные подворья», «Коровинская завалинка», «Белорусское подворье», «Пашковская завалинка», «Актабаночка», «Октябрьский стан», «Богдановское подворье».

На берегу озера Прудок, прошел фестиваль ухи «Рыбная слобода», где команды сразили гостей оригинальностью рецептов.

Спортивной составляющей «Фестиваля грязи-2022» стал «Медвежий забег» для детей и взрослых. А также показательные выступления петуховских спортсменов по греко-римской борьбе.

На протяжении дня все желающие могли посетить выставку-ярмарку «Улица мастеров» и торговые ряды «Скатерть-самобранка».

Детвора резвилась на «Поляне сказок», участвовала в различных мастер-классах, игротеке и охотно искала «медвежьи сокровища».

Одними спортивных состязаний стали «Грязевые забавы». Все юмористичные задания и препятствия были связаны с лечебной грязью озера Медвежье, так что соревнование стало не только веселым, но и полезным для здоровья.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.