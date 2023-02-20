На перекрестке улиц Мяготина и Зорге в Кургане начинаются ремонтные работы

С 21 февраля будет закрыт для движения участок ул. К.Мяготина от ул.Зорге до ул.К.Мяготина,75. Подрядчик - получил разрешение на начало работ на новом отрезке улицы Мяготина, где идет замена ветхих водопроводных и канализационных сетей. Начиная с 21 февраля будет закрыт для движения участок от ул.Зорге до жилого дома №75. При этом сама улица Зорге будет проезжей.

Работы продлятся до 15 июня. После замены сетей будет уложено новое асфальтовое покрытие в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В прошлом году Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил льготный кредит «Водному Союзу» на реконструкцию сетей водоснабжения и канализации по ул. Коли Мяготина общей протяженностью около 3,5 километров. Заем предоставлен компании Фондом национального благосостояния сроком на 10 лет.

Получение льготного кредита стало возможным благодаря поддержке Правительства Курганской области. При непосредственном участии Губернатора Вадима Шумкова было подписано трехстороннее соглашение между Фондом реформирования ЖКХ, Правительством Зауралья и «Водным Союзом».