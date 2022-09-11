На перекрёстке улиц Коли Мяготина - Пролетарская идёт замена сетей водоотведения

Вместо изношенных железобетонных и чугунных труб здесь будут положены долговечные трубы из полипропилена. Срок их службы пятьдесят лет.

«Я с рождения живу в Кургане и прекрасно помню перекрытия улиц, раскопки, и провалы на Коли Мяготина – Пролетарской, - отметила глава города Кургана Елена Ситникова. - Здесь идёт проседание и копаем мы здесь постоянно в аварийном режиме с коллегами из «Водного союза». Это недопустимо, так как улица магистральная. Поэтому было решение на основных магистральных улицах проводить модернизацию сетей».

Как объяснила глава города это необходимо ещё и для того, чтобы к новым сетям подключать вновь построенные объекты, жилые дома. Прежние сети эту дополнительную нагрузку просто не выдержат. Для проведения работ компании «Водный союз» было выделено федеральное финансирование в виде займа из средств фонда национального благосостояния. Кредит был одобрен при поддержке правительства Курганской области. Пятую часть от стоимости проекта компания выплачивает самостоятельно.

«На этом участке реализуется масштабный проект, - сообщил генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. – Будет полная замена коллектора от этого перекрёстка до улицы Невежина. То есть система канализации будет полностью поменяна. Параллельно запланирована замена водопровода».

Протяжённость сетей на всём этом участке улицы Коли Мяготина – три километра шестьсот метров.

«Что касается именно этого перекрёстка, то участок здесь очень сложный, - говорит директор подрядной организации ООО СМК «Артель» Вадим Рупаков. - Здесь очень много инженерных сетевых пересечений. Здесь два питьевых водопровода, обеспечивающих центр города водой, и промышленный водопровод, идущий на КМЗ. Все они находятся примерно на одной глубине с коллектором, который мы заменяем».

Работы по всему проекту должны завершиться к концу лета 2023 года. Движение по перекрёстку Коли Мяготина – Пролетарская планируется открыть уже 25 сентября

«Сейчас нам с вами необходимо перетерпеть небольшие трудности и неудобства, связанные с перемещением автотранспорта на территории города, - призвал горожан председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров. - Но мы понимаем, что это всё делается основательно. Работы, которые проводятся сейчас, делаются на десятилетия. Мы глубоко уверены, что после того, как они будут завершены, удобство движения в городе будет на достаточно высоком уровне».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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