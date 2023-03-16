На поддержку курганского бизнеса государство выделит 4,3 млрд рублей

В 2023 году на поддержку бизнеса Курганской области государство выделит 4,3 млрд рублей. Эта сумма является беспрецедентной в истории региона. Об этом сегодня, 16 марта, в ходе прямого эфира, прошедшего в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

- Промышленные предприятия региона получат 713 млн рублей, сельхозтоваропроизводители – почти 1,8 млрд рублей, малое и среднее предпринимательство – около 1,7 миллиарда, служба занятости – 94 миллиона, - уточнил замгубернатора.

По его словам, благодаря подобной поддержке со стороны государства бизнес-сообщество создаст несколько тысяч новых рабочих мест. Поэтому перед службой занятости и системой профессионального образования Курганской области встает задача подготовить для них квалифицированные кадры.

- В настоящий момент на учете в службе занятости в качестве безработных стоят 3400 человек. С начала года этот показатель снизился на 1100. Уровень регистрируемой безработицы в Курганской области достиг исторического минимума – 0,9%. В то же время работодатели подали в службу занятости информацию о наличии у них более 9000 вакансий. Из 2300 человек, обратившихся в службу занятости в поиске работы, трудоустроены 1200, - сообщил Владимир Архипов.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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