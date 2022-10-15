На поддержку семей мобилизованных в Курганской области уже направлено 8 млн рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале t.me/silavpravdevshumkov губернатор Вадим Шумков.

Глава региона подчеркнул:

«Работа с семьями мобилизованных идёт в постоянном режиме. Спрашиваю сам. Запросов на помощь много, и они разные, исходя из конкретных проблем каждой семьи. На своде - главы округов и отделы соцзащиты.

Они на своих страницах обновят контакты для обращений.

Управление социальной защиты региона - руководитель Ситникова Елена Юрьевна - это главный координатор.

Контакт: 8(3522) 44-17-70. Адрес: г. Курган, ул. Зорге, 39.

По выполнению работ, связанных с ремонтами домов, газификацией, заключаются трехсторонние договоры на выполнение работ, которые оплачивать будем мы. Также в ряде случаев, связанных с необходимостью быстрой помощи (долги по квартплате, покупка лекарств) будет выплачиваться единоразовая матпомощь.

Параллельно идёт доставка продуктов питания, дров, организация иной помощи.

Поможем всем.

Отработаем все, что в наших силах».

Начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова подробно рассказала:

как организована работа по оказанию помощи семьям мобилизованных;

какую помощь уже получили семьи;куда обращаться, если нужна дополнительная поддержка или консультация по кредитным или ипотечным каникулам.

Также напоминаем, что помимо телефона 8(3522) 44-17-70 в главном управлении работают ещё три телефона горячей линии.

По вопросам предоставления социальных услуг, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи семьи мобилизованных могут обратиться по телефонам:

- 8(3522)23-11-90 (круглосуточно);

- 8(908)006 72 40 (круглосуточно);

- 8(3522)44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00).