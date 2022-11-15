На поддержку семей с детьми в Зауралье направили 1,6 млрд рублей

За 10 месяцев текущего года 15 076 семей Курганской области получили выплаты благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

«Реализация проекта позволяет предоставлять финансовую поддержку семьям с детьми и таким образом создавать условия для повышения уровня их доходов и решать одну из важных задач – повышение рождаемости. С начала года на его реализацию уже направлен 1 млрд 615,8 млн рублей. Из них 1 млрд 561,3 млн рублей – это средства федерального бюджета, 43,9 млн рублей – средства Фонда обязательного медицинского страхования и 10,6 млн рублей – средства областного бюджета», – отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Напомним, в региональный проект входят 4 вида государственной поддержки: выплата на первого ребенка - 13 101 рублей, выплата на третьего и последующего ребенка - 13 101 рублей, областное пособие при рождении двойни - 40 тысяч рублей.

Многодетным матерям за достойное воспитание 5 и более детей выплачивают региональное пособие в размере 100 тысяч, 50 тысяч или 25 тысяч рублей – в зависимости от степени полученного мамой знака отличия Курганской области «Материнская слава».

Фото ru.freepik.com

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