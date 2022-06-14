На подъезде к Тюмени в Курганской области капитально отремонтируют трассу

На подъезде к Тюмени в Курганской области капитально отремонтируют 42 км трассы Р-254 «Иртыш».

Речь идет об участках автомобильной дороги федерального значения км 24 – км 49 и км 59 – км 76. Согласно контракту, заключенномумеждуподведомственномуРосавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» и подрядной организацией ООО «Союз Автодор», капремонт должны завершить в ноябре 2023 года.

На данный момент ведется расстановка знаков согласно утвержденным временным схемам, к нанесению временной разметки и устранение повреждений дорожного покрытия. В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы.

Дорожники разберут существующее покрытие из асфальтобетона, укрепят откосы земляного полотна, расширят и полностью заменят конструкцию дорожной одежды, устроят нижний слой из асфальтобетонной смеси, верхний – щебеночно-мастичного асфальтобетона. Особое внимание уделят водоотводу: устроят кювет, водоотводные канавы, фильтрующие обочины и водосбросные сооружения. Также по плану – замена и ремонт 16 водопропускных труб.

Кроме того, для повышения уровня безопасности движения, установят элементы обустройства автомобильной дороги: барьерное металлическое оцинкованное ограждение, оптико-волоконные дорожные знаки, светофоры на рамной П-образной опоре, сигнальные столбики, светодиодные катафоты в покрытии КД-3 по типу «кошачий глаз». На посту метеоконтроля установят датчики по измерению температуры и состояния дорожного покрытия.

В рамках капитального ремонта дорожники смонтируют 12 автобусных остановок с автопавильонами, обустроят площадку отдыха для водителей.

По информации uural.rosavtodor.ru.

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