На покупку и ремонт медоборудования лечебным учреждениям Зауралья выделят 83 млн рублей

Лечебным учреждениям Зауралья на покупку и ремонт медоборудования выделят 83 млн рублей.

Информация была озвучена на Координационном совете по защите прав граждан при предоставлении медицинской помощи. Речь идёт о застрахованных лицах. Совет прошёл в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования при участии главных врачей медучреждений, представителей страховых медицинских компаний, руководства областного депздрава и Росздравназора. На полученные лечебными учреждениями средства будет приобретено и отремонтировано 36 единиц медицинского оборудования. Чтобы избежать не освоения выделенных средств, главврачей больниц региона призвали оперативно заняться выполнением этих задач и уложиться в строго указанные территориальным фондом медстрахования сроки.

Участники совета обсудили и темы, касающиеся межтерриториальных выплат за оказание медицинской помощи по ОМС. Так, за восемь месяцев этого года на оказание помощи иногородним пациентам из средств территориального фонда выделено почти 233 млн рублей. Это более 71 тысячи случаев лечения по страховке. Об этом сообщила начальник отдела межтерриториальных расчётов Оксана Бурсина. В тоже время число случаев оказанной медпомощи застрахованным гражданам Курганской области на других территориях составило 70 тысяч. Большинство из них по профилям «терапия» и «офтальмология», а также многим другим. Для получения медпомощи с использованием высоких технологий пациент может выбрать медицинскую организацию не только на территории проживания, но и за её пределами.

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