На празднике в честь тружеников села зауральцы выберут самый лучший каравай

На Троицкой площади города Кургана в субботу, 17 сентября, состоится конкурс «Самый лучший каравай». В разных номинациях оценивать будут хлебобулочную продукцию и мясную.

Александровская ярмарка проходит с 10 сентября. Поучаствовать могут предприятия и сельские производители. Подать заявку и узнать подробности можно по телефону 8(3522) 43-22-40.

На Троицкой площади пройдут мастер-классы, развернётся аллея травников и улица гостеприимства, где муниципалитеты познакомят гостей со своим туристическим потенциалом. Самых маленьких посетителей ждут игры с ростовыми куклами и контактный зоопарк.

В пресс-службе главы региона подчеркнули, что главная часть праздника - чествование лучших работников из сельской местности.

Напомним, вечером у филармонии выступит Пелагея.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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