На предприятии в селе Митино завершили уборку картофеля

В этом году агрохолдинг Вячеслава Немирова увеличил посевные площади по картофелю на 30%, при этом хозяйство уложилось по уборке урожая в те же сроки, что и в прошлом году. Этого удалось достичь благодаря покупке двух новых современных комбайнов.

Картофелеуборочные самоходные комбайныоснащены системой централизованной регулировки всех сепарирующих устройств, установлена особая система очистки клубней и сортировки картофеля по разным показателям. Всем управляет автопилот, есть параллельное вождение, комбайн оснащён множеством камер видеонаблюдения. Качество уборки повышается за счет настроенной глубины подкапывания, так картофель выкапывается и не повреждается, а четкое передвижение техники между рядами не оставляет пропусков. Мощность одного способна заменить четыре прицепных комбайна.Два современных комбайна приобретены за счет собственных средств предприятия.

«По всем отделениям нашего агрохолдингапоступление зерна, картофеля и овощей в этом году на пике.Урожай картофеля составил более 40 тонн с гектара, сейчас продолжаем уборку капусты, в склады поступает в среднем 550 тонн в день, моркови от 270 до 300 тонн в день.Валовый сбор зерновых в агрохолдинге составил более 42 тысяч тонн, урожайность свыше 35 центнеров с гектара», - отметил генеральный директор агрохолдинга Вячеслав Немиров.

Урожай сельхозпредприятия, а этокартофель, морковь, капуста и свекла, уже поставляют на прилавки торговых сетей региона. Традиционно агрохолдингснабжает овощами весь Урал и другие регионы России.

Напомним, в агрохолдинге работает современная система орошения и мелиорации, которая позволяет при необходимости поливать картофель, зерновые и овощные культуры. Также в хозяйстве используют систему точного земледелия, которая позволяет снизить потери. «Умные» системы помогают технике двигаться по намеченной траектории, не пропуская практически ни сантиметра при уборке зерновых и не травмируя овощи и картофель.

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