На развитие курганского АПК выделили 1 млрд рублей

Депутатам областной думы на заседании профильного комитета рассказали о финансировании агропромышленного комплекса Курганской области в 2023 году. В текущем году областные власти на развитие АПК выделят 1 млрд рублей, это на 300 млн рублей меньше, чем в 2022 году. По информации регионального департамента АПК, 722 млн придут из федерального и 299 млн рублей из областных бюджетов.

Всего в Курганской области насчитывается 226 сельскохозяйственных организаций, 1048 фермерских хозяйств и более 150 тысяч личных подсобных хозяйств. Однако в прошлом году субсидии смогли получить 612 сельскохозяйственных организаций и хозяйств различных форм собственности.

Правительство Курганской области заключило с Министерством сельского хозяйства РФ заключило 10 соглашений о предоставлении в текущем году около 730 млн рублей, в соотношении 99% к 1.

Субсидии будут направлены на поддержку основных направлении сельского хозяйства. В частности, будут поддержаны растениеводство и животноводство . Также будут простимулированы приоритетные под отрасли АПК, какое-то количество мелких агроорганизаций, мелиорация. Деньги выделят и на возмещение части затрат на производство и реализацию зерна, на стимулирование производства масличных культур, на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

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