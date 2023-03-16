На реке Тобол в Кургане начали распиливать лёд

Сотрудники компании «Водный Союз» сегодня, 16 марта, приступили к распиловке льда. Данное мероприятие проходит ежегодно.

«Распиловка льда сегодня проходит в районе гидроузла, а 23 марта будет в районе Кировского моста. Это необходимо для улучшения процесса вскрытия реки, позволяет паводковым водам проходить без заторов. Проводится в рамках противопаводковых мероприятий», - рассказал помощник начальника управления по делам ГО и ЧС города Кургана Илья Грязных.

Распиловка льда позволяет снизить уровень нагрузки на гидротехнические сооружения и соответственно предотвратить негативное воздействие, уменьшить вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций.

«МЧС России при проведении работ обеспечивает повышенный уровень безопасности — это ограждение аншлагами, запрещение появления посторонних лиц на льду. Толщина льда составляет 60 сантиметров на данном участке, что позволяет пропилить его полностью. У Кировского моста она составляет пока 90 сантиметров», - пояснил начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС, полковник МЧС Дмитрий Комлев.

Для распиловки используется модифицированная пила Husquarna. Длина лезвия составляет 85 сантиметров.

Специалисты напоминают, что весенний лед крайне опасен и родители должны предупреждать об этом своих детей, следить за ними, чтобы они не выходили без присмотра на лед во избежание несчастных случаев.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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