На ремонт дорог в Кетовском округе потратят более 1 млрд рублей

Кетовский округ преображается: строятся и ремонтируются объекты, к которым ведут новые дороги.

Так, за последние четыре года почти 150 км дорог округа привели в порядок. Почти всю опорную дорожную сеть агломерации Курган – Кетовский округ удастся отремонтировать в ближайшие годы – на все дорожные изменения в совокупности будет потрачено более миллиарда рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о предстоящих изменениях в своём телеграм-канале: «На 2023/24 год выделяем значительное финансирование на продолжение работ по приведению в порядок дорожной сети на территории округа. Ремонтироваться будет целый ряд дорожных объектов и регионального, и муниципального значения в направлении Падеринского, Кропаней, Северного, сельхозакадемии, в Введенском, Б. Чаусово».

В следующем году в Кетовском округе планируется отремонтировать 60 км дорог, а в 2024 - около 50 км. Частично участки включены в национальный проект «Безопасные качественные дороги» и в план работ по просьбе жителей сёл, деревень, дачных товариществ.

Заместитель губернатора Константин Малышев отметил: «У нас много граждан сосредоточено именно в городе Кургане и селе Кетово». Хорошие дороги в ближайшие 2 года проведут к детскому дому в селе Введенском – длина дорожного полотна составит 2 км. Также приведут в порядок 1 и 2 въезды в село Кетово, подъезды к деревням Ровная, Санаторная, Новая Затобольная, Снежная, Северная, к станции Иковка, дорогу до Колташово. Качественные подъезды получат работники птицефабрики «Боровская» - здесь отремонтируют более 2 км. В селе Большое Чаусово отремонтируют улицу Орлова, в округе изменятся в лучшую сторону и другие автомобильные участки.

Кроме того, новая дорога появится и в селе Лесниково. Об этом рассказал глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских: «Ремонт дороги в микрорайоне КГСХА (село Лесниково) – это личное поручение губернатора Вадима Шумкова. На ремонт планируется выделить около 40 млн рублей. Будут отремонтированы проезды и дворовые территории».