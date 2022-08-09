На ремонтируемом Кировском мосту установили светофор

Кроме того, администрация города Кургана к 1 сентября планирует решить вопрос по подвозу в школу детей, которые проживают постоянно за территорией Кировского моста, чтобы они не ходили по проезжей части, а организованно доставлялись в 42-ую школу на уроки и обратно.

Об этом губернатора Вадима Шумкова проинформировала глава города Елена Ситникова в рамках выезда на ремонтируемые объекты дорожной сети 8 августа.

Отметим, что в этом году в Кургане идёт масштабная ремонтная кампания. В городе ремонтируют 32 крупных участка дорог, а также мосты, Некрасовский и Кировский, на очереди Чеховский и Бурово-Петровский, которые много лет ждали обновления и перестали соответствовать требованиям безопасности, приводят в порядок дворы.

Глава региона обратился к горожанам с просьбой отнестись с пониманием к неудобствам, которые им приходится терпеть, меняя привычный маршрут движения, но подчеркнул, что это необходимо, так как если в этом году не воспользоваться возможностью, в том числе, федеральной программой по ремонту мостов, то мосты, которым уже по 50-60 лет не будут отремонтированы вообще. Администрации города совместно с профильными ведомствами поставлена задача выстраивать максимально грамотные графики по удобству пересечения мостов, по удобству ремонта дорог, чтобы это делалось максимально быстро, в короткие сроки

«Решаются и застаревшие проблемы, закладывается и инфраструктура для нового развития. Город слишком долго ждал этого. Все это иногда ведёт к временным неудобствам, связанным с раскопками или проведением работ. Потерпите, родные, все это делается для вас и для ваших детей», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что в центре города идёт ремонт ул. Гоголя, тротуаров, дворов, а также многих улиц в ближайшем периметре.

На улице Кирова, строится новая взрослая поликлиника, ремонтируются основные здания областной клинической больницы. А также перечислил в своём телеграм-канале ещё несколько ключевых объектов дорожного строительства и ремонта:

«На улице Горького меняют древние сети, чтобы затем отремонтировать дорогу.

Готовится к комплексному ремонту с заменой сетей и последующим ремонтом дороги улица Коли Мяготина. Попросил постараться там же делать дворы вдоль первой линии, чтобы по завершении всех работ дать иное качество жизни людям.

По информации пресс-службы губернатора.

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