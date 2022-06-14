На «Русском поле» курганцев угостят сыром и авторскими сладостями

В Кургане в рамках фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле» 12 июня запланировано проведение гастрономического фестиваля «Русский пир».

По информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, приглашены более 20 ведущих производителей Курганской области – это ЗАО «ГЛИНКИ», СПК «Натуральный фермерский продукт», ГорПо «Урал», ООО «Курганский мясокомбинат Стандарт», ООО «Хлебокомбинат №1», Потребительский кооператив «ЯФЕРМЕР», ООО «Курганрыбхоз», ООО «Белые ручки».

Жители и гости Кургана и области смогут приобрести на площадке самую вкусную молочную и сырную продукцию. Также посетителей фестиваля ждут лучшие авторские сладости и варенье, колбасы, хлеб, кисломолочная продукция, мёд, квас, пиво, сидр, чай, мука, уточнили в пресс-службе администрации города.Организации общепита развернут летние кафе, где можно будет попробовать свежую выпечку, вкуснейший плов, расстегайчики, домашние колбаски, осетинские пироги, кесадилью. Будут представлены десерты: профитроли, пана-кота, а также домашний лимонад и морс. Во время мероприятия гостей ждут розыгрыши и приятные сюрпризы. Рестоклуб «Гости» подготовил интересные мастер-классы.

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