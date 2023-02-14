На рынке Кургана появилась площадка для раздельного сбора мусора

Отходы сортируют на пять категорий. В синем окне принимается бумага, в фиолетовое окно можно сдать картон. Оранжевое предназначается для сбора пластика, красное – для сбора металла, зеленое – для сбора стекла. Контейнеры удобные, яркие, с наглядной инструкцией по утилизации отходов. Сдать их можно с 7:00 до 19:00 часов. Площадка для раздельного сбора мусора находится со стороны входа на центральный рынок с улицы Климова, к площадке можно подъехать на автомобиле. Собранное сырье в дальнейшем будет отправляться на переработку.