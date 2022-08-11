На сайте акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников

В настоящее время идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы-2022», до которого осталось немногим более трёх недель, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч», – подчеркнул он.

Однако Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.

«Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в «Диктанте Победы», проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», – резюмировал он.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».

Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.

В Курганской области зарегистрировано 97 площадок. Из них 6 – закрытые, они предназначены для сотрудников силовых ведомств.

«Наши земляки традиционно примут самое активное участие в этой патриотической акции. Память живёт в нас, в наших детях и каждый зауралец, даже в самом отдалённом селе нашей области отдаст дань памяти нашим предкам, написав Диктант», - прокомментировал Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память» в регионе Александр Ильтяков.

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