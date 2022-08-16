На сцене в ЦПКиО снова зазвучала музыка

В 19:00 15 августа на главной сцене ЦПКиО начался концерт. Вчера как раз исполнилось 32 года со дня смерти Виктора Робертовича Цоя. В парке собрались около 2500-3000 человек. Курганская группа «Братья LUMIERE» зажгла толпу с первых нот. Эти музыканты являются трибьют-группой – они продолжают творчество группы Кино, специализируются на исполнении их песен. «Дальше действовать будем мы» - девиз «Братьев LUMIERE». И действительно, они продолжают нести музыку Цоя в массы, исполняя даже те композиции группы «Кино», которые не звучали обычно на сцене. На концерте рассказали, что на монумент Цою собрали уже 115 тысяч. Организаторы мероприятий из Квартирника 45 рассказали в своей группе, что место установки монумента обсудят с местными властями.

Фанаты группы пели каждую песню вместе с исполнителями, скандировали особо известные строчки. Когда постепенно на город стали опускаться сумерки, вокруг сцены зажглись фонарики. Гости мероприятия вместе с исполнителями создавали музыку, объединяясь с окружающими во что-то целое, неделимое.

Особенно хорошо запомнилось, как вся толпа скандировала «Перемен требуют наши сердца» - пожалуй, самая известная песня группы. Музыканты на сцене в этот момент дали толпе запеть, повернув свой микрофон на публику.

Музыканты собрались вместе в ноябре 2016 года. Собрал ребят вокалист и бас-гитарист Павел Девяшин. «Мы любим музыку Цоя, уважаем её и ценим. Поэтому исполняем именно песни группы Кино. В Кургане очень тёплая публика, принимают трогательно, до слёз», - отметил Павел Девяшин.

Зрители мероприятия остались довольны. Полина Карачёва поделилась впечатлениями: «Мне 19 лет, но я знаю все песни. Я впервые на таком концерте, эмоции меня буквально переполняют! Поэтому уверена, что Цоя стоит знать каждому. Его песни душевные, пробирают до мурашек». В свою очередь ещё один зритель Кирилл Давыдов также рассказал о своём первом походе на концерт: «Сегодня я открыл для себя песни группы Кино. Толпа просто разрывала, как и музыканты. Очень рад, что пришёл сюда сегодня».

Барабанщик Илья Алпаткин рассказал об особенностях наших фанатов: «Публика отличается исключительно своим тёплым приёмом. «Дома и стены помогают» - нам помогают курганцы. У нас с людьми словно какая-то связь. Курган в плане публики рвёт всех остальных».

Это уже не первые музыканты, которые выражают благодарность курганцам за тёплый приём. И сами курганцы тоже благодарны музыкантам и городу в целом за проведение мероприятий. Концерты проводят почти каждый день, что не может не радовать публику. Теперь каждый может найти для себя ту музыку, которая ему по душе, потому что концерты проходят во многих жанрах.

Текст и фото Анастасии Пережегиной

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