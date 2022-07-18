На сельскохозяйственной выставке разыграют титул «Богатырь Уральского поля»

«Богатырь «Уральского поля-2022» получит самый сильный участник Восьмой окружной агропромышленной выставки «День Уральского поля-2022», которая состоится 4 августа в Курганской области на личных землях сельхозпроизводителя Невзорова.

По поручению департамента развития сельских территорий Минсельхоза России, на выставке «День Уральского поля-2022» состоятся соревнования по силовому экстриму среди сельского населения. И все это для популяризация и поощрение здорового образа жизни и активных занятий спортом жителей сельских территорий, поддержка традиционных культурно-нравственных ценностей.

В соревновании по силовому экстриму пройдут состязания в кантовке покрышки 300 кг, переноске «чемоданов» по 100 кг, поднятие трактора «Уралец». Победитель получит титул «Богатырь Уральского поля-2022».

В настоящее время продолжается регистрация предприятий-участников выставки и подготовка площадки для проведения этого ежегодного крупного отраслевого мероприятия Уральского федерального округа.

На демо-площадках выставки покажут новую технику, как модернизированную, все более «умнеющую», так и совершенно новые марки. Посетители ознакомятся и оценят инновационные технологии и решения для разных направлений аграрного производства. Обязательно проявят свою активность и агрохимические компании и производители удобрений, в том числе, биологических и органических.

На форуме «Зерно России» пройдет дискуссия по развитию сельского хозяйства через призму международной обстановки. Участники необходимо обсудить проблемы конкурентоспособности и логистики российского зерна на мировом и внутреннем рынке. Возможно будут подниматься вопросы внедрения искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения, и, конечно, участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.

Горячие ценовые переговоры, обсуждения, яркие презентации и показы, споры о преимуществах новых марок и моделей, поиск новых поставщиков – все это ожидает посетителей выставки «День Уральского поля-2022» в текущем году. Именно здесь наглядно будет видно всех производителей и дилеров, кто не упустит свою возможность занять уверенные позиции в новых условиях, переориентироваться и работать со все более технологичным и продуктивным аграрным производством.

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