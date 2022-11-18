На Шадринском пищекомбинате собираются разливать лимонад

На Шадринском пищекомбинате собираются запустить линию розлива газированного лимонада. Об этом в своем аккаунте социальной сети «Вконтакте» сообщил глава города Шадринска Антон Мокан. Он побывал на производстве питьевой и минеральной воды.

«Директор Шадринского пищекомбината Владимир Тропин показал и рассказал об особенностях процесса. В ближайшее время здесь запустят линию по производству шадринского лимонада. Пищекомбинат работает с 1984 года, минеральная вода под брендом «Шадринская 319» известна далеко за пределами области. Сейчас завод полностью возобновил свою работу, является участником инвестиционных проектов. Радует, что у предприятия есть планы на развитие», - написал Антон Мокан.

Отметим, что Шадринское месторождение минеральных вод было открыто в 1970 году во время геолого-изыскательных работ по поиску источника водоснабжения города Шадринска.

Месторождение находится в пойме реки Исеть. Минеральные воды Шадринского месторождения относятся к категории кремнистых углекислых хлоридно-натриевых гидрокарбонатных вод.