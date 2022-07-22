На спортивной площадке микрорайона Левашово в Кургане установили новые игровые комплексы

Игровые комплексы, детские качели и горки дополнили созданную примерно год назад спортивную площадку, которая расположена в самом центре микрорайона Левашово по улице Суховарова. Теперь и взрослым, и детям есть, где провести время и отдохнуть, позаниматься спортом.

Установить детскую площадку жители Левашово смогли за счет участия в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды».

Неравнодушные жители контролировали весь процесс установки детских элементов.

«У каждого лета своя история. В этом году у нас она одна из лучших. Мы долго ждали появления этой площадки. И вот теперь радуемся всем микрорайоном», - поделилась председатель ЖСК «Левашово» Татьяна Чигак. Она рассказала, что в прошлом году им удалось установить спортивную площадку с тренажерами. Часть денег собрали жители, часть – помогли спонсоры. «У нас большой микрорайон. И радует, что живет много неравнодушных людей. Мы установили тренажеры с учетом, чтобы могли заниматься люди разного возраста. Оборудовали волейбольную площадку. Начатое в прошлом году дело решили продолжить в этом», - поделилась Татьяна Чигак.

По информации сайта администрации Кургана.

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