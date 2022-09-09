На территории КМЗ открыли мемориальную доску создателю БМП-3 Александру Благонравову

Торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвящённой главному конструктору Курганмашзавода в 1974-1989 годах, а также создателю БМП-3 Александру Александровичу Благонравову, прошла возле завода. Сегодня, в День танкиста, коллектив ПАО «Курганмашзавод» отмечает 35-летие постановки на вооружение БМП-3. Курганцев с праздником поздравили глава города Елена Ситникова, председатель городской Думы Игорь Прозоров и другие представители органов власти.

Руководитель регионального отделения международной ассоциации ветеранов Группы советских войск в Германии - западной группы войск и групп войск Варшавского договора Курганской области Сергей Гасников рассказал об идее создания мемориальной доски: «В прошлом году обратился Сергей Александрович, руководитель регионального отделения «Подвиг», с предложением об увековечивании памяти о нашем выдающемся конструкторе, создателе второй и третьей боевых машин пехоты генерал-майоре Благонравове Александре Александровиче. Наше региональное отделение ветеранов ГСВГ поддержало эту инициативу. Мы обратились с письмом на Курганский машиностроительный завод о поддержке этой инициативы, руководство пошло нам навстречу. Всё время мы планировали, согласовывали. Я считаю, это очень важное и знаковое событие не только для завода или города Кургана, а для всей страны. Память о людях, которые служили на укрепление обороноспособности нашей страны, – это напоминание нашему подрастающему поколению, очень важное дело. Я уверен, что военно-патриотическая работа будет продолжаться, и мы всегда будем готовы встать на защиту нашей Родины».

Более 20 изобретений Александра Благонравова реализованы в конструкциях боевых машин пехоты. Он решал сложные научно-технические и конструкторские задачи, определил направление технического развития бронетехники. Награждён орденом Ленина, орденом почёта, орденом трудового красного знамени. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ», являлся почётным гражданином Кургана и Курганской области.

Исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков и заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов удостоились чести открыть мемориальную доску. Затем все присутствующие возложили цветы к мемориалу в знак памяти. В честь Александра Благонравова также провели символический ритуал – минуту молчания. Военные сняли свои фуражки.

Владимир Архипов поздравил присутствующих с Днём танкиста: «Курганмашзавод» по праву считается визитной карточкой не только нашего региона, но и нашей великой страны. За этим лоском стоят заводчане – династии, поколения, которые работают на нашем заводе. С праздником!».

Александр Благонравов дал жизнь Курганскому заводу. На его изделиях сейчас обучают в нашей доблестной армии, его машины неоднократно спасали людей. Они до сих пор остаются самыми передовыми. 30 лет проработал в университете, обучив двух будущих докторов наук и 14 кандидатов.

Глава города Елена Ситникова отметила: «Вклад Александра Благонравова в развитие промышленности и экономики города Кургана очень трудно переоценить. Важно, что мы вместе чтим память людей, которые своей жизнью, своим трудом прославляли родной город Курган и делали всё, чтобы он процветал, развивался, и о нём было известно далеко за пределами нашего региона. Я хочу выразить благодарность руководству «Курганмашзавода» за то, что оно этим мероприятием и этой мемориальной доской вносит свой неоценимый вклад в развитие патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. Все будут помнить и равняться на этого выдающегося человека».

Военные, работники завода – все выступающие поздравили танкистов с праздником, выразили благодарность Александру Благонравову и поделились своим восхищением этим великим человеком. Ветераны боевых действий не понаслышке знают, сколько жизней спасли БМП Благонравова.

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров сказал: «Есть такая традиция – чтить память лучших. Боевые машины, которые разрабатывал и создавал Александр Благонравов, более 35 лет используются на вооружении Российской армии и признаны одними из лучших во всём мире. Все работники должны гордиться, что в этих стенах работал и создавал Александр Александрович. Спасибо вам за ваш труд в это непростое время».

Подполковник запаса пограничных войск, ветеран военной службы в Афганистане, участник контртеррористической операции в Чечне, председатель организации «Единство» пограничников Зауралья и военнослужащих Российской армии, служивших на территории республики Таджикистан, один из инициаторов письма по увековечиванию памяти Александра Благонравова Сергей Кильдеркин подал идею: «В 1993 году, когда боевики напали на 12 заставу Московского погранотряда, они сосредоточили всю свою огневую мощь по боевой машине пехоты, они боялись её. Я думаю, пройдёт время, и в Кургане появится улица или проспект генерала Благонравова».

Елена Ситникова ответила: «Конечно, будет. Но это должна быть хорошая, новая улица в новом развивающемся микрорайоне. Такие микрорайоны у нас запланированы, реализация начнётся в следующем году. Наш город развивается, почему бы и нет».

Будем ждать улицу Генерала Благонравова. Всё-таки имена великих курганцев должны быть запечатлены в памяти города.

Анастасия Пережегина. Фото автора и Николая Пушилина.

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