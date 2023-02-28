На трассах курганской области сняли ограничения

Движение пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения Курганской области - Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с км 55+450 по км 465+331;Р-254 «Иртыш», подъезд к г.Ишим с км 396+480 по км 479+289;Курган – Куртамыш – Целинное – возобновили в 12 часов 28 февраля.

Местные власти просят граждан отказаться от поездок на дальние расстояния без особой необходимости.

Телефоны экстренных служб:

112 – Служба экстренного реагирования

25-64-90, 102 – Дежурная группа ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Кургану

8-982-331-37-84 – Диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» (федеральные автомобильные дороги)

8-963-866-22-24 – Диспетчерская служба ГКУ «Курганавтодор» (региональные и межмуниципальные автомобильные дороги)

Фото с сайта freepik.com

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