На улице Гоголя в Кургане высадят 55 лип и 6 берёз

Сегодня деревья-крупномеры высаживают на улице Гоголя, вчера там появились четыре ели и одна рябина. Обустраивают посадочные ямы под липы-крупномеры. На данной улице планируют высадить в общей сложности 55 лип и 6 берёз.

Напомним, что на прошлой неделе на улице Ленина в рамках замены аварийных деревьев высадили 34 черёмухи, каждое дерево – высотой 4,5-5 метров. Листья и цветы черёмухи выделяют много летучих фитонцидов, очищающих воздух от вредных микроорганизмов и вредных мелких насекомых. Черёмуха хорошо поддаётся обрезке и нечувствительна к морозам. Сорт черёмухи, высаженной на улице Ленина, районирован специально для нашего региона, хорошо переносит городские условия.

Специалисты Департамента развития городского хозяйства систематически обследуют деревья на улицах города. Угнетённые и аварийные растения удаляют, в тех же приствольных кругах высаживают новые, здоровые деревья.

В пресс-службе администрации города сообщили, что в этом году в Кургане в рамках муниципального контракта высадят в общей сложности более 100 деревьев-крупномеров – это ель, липа, берёза, черёмуха, рябина.

Добавим, администрация города Кургана ведёт систематическую работу по озеленению городской улично-дорожной сети при поддержке правительства Курганской области и губернатора Вадима Шумкова.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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