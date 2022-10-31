На улице Гоголя в Кургане высаживают берёзы

У здания № 34 по улице Гоголя в Кургане сегодня, 31 октября, высадили шесть берёз.

На прошлой неделе по улице Гоголя около Центральной площади началась посадка деревьев-крупномеров. В общей сложности здесь высадят порядка 50 лип, сообщили специалисты Департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана.

Ранее на улице Гоголя также высадили 4 ели и рябину, на улице Ленина в рамках замены аварийных деревьев высадили 34 черёмухи, каждое дерево высотой 4,5-5 метров.

Департамент развития городского хозяйства проводит систематическое обследование состояния деревьев, высаженных на улицах города. Угнетенные и аварийные растения удаляют, в тех же приствольных кругах высаживают новые, здоровые деревья, уточнили в пресс-службе администрации города.

Всего в этом году в Кургане в рамках муниципального контракта высадят в общей сложности более 100 деревьев-крупномеров. Подрядная организация будет в течение года полностью осуществлять уход за посаженными деревьями – проведет все необходимые работы по поливу, внесению удобрений, аэрации приствольных кругов.

Вопрос по озеленению держит на особом контроле глава города Елена Ситникова.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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