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На улице Горького в Кургане завершают благоустройство проезжей части

Перед подрядчиком поставлена задача – уже к концу недели начать асфальтирование данного участка

19 октября, 2022 - 20:42

На участке от улицы Пролетарская до улицы Савельева бригады подрядной организации ПАО «Курганская генерирующая компания» завершают работы по обратной засыпке траншеи. На объекте работает 7 человек, 3 единицы техники. Работы на объекте ведутся без выходных.

В ближайшие дни подрядная организация собирается выполнить обратную засыпку и затем приступит к асфальтированию участка от улицы Пролетарская до улицы Савельева.

«Перед подрядчиком поставлена задача – уже к концу недели начать асфальтирование данного участка», - сообщил директор муниципального департамента Роман Медведев.

На участке от улицы Томина до Ленина дорожники пока уложил верхний слой асфальта. Остается построить парковочные карманы и съезды во дворы. На участке от Ленина до Пичугина сегодня приступили к фрезерованию дорожного полотна. В ближайшее время, власти пообещали, начнется установка бортового камня.

Фото администрации Кургана.

 

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19 октября, 2022 - 20:42

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