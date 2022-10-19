На улице Горького в Кургане завершают работы благоустройство проезжей части

На участке от улицы Пролетарская до улицы Савельева бригады подрядной организации ПАО «Курганская генерирующая компания» завершают работы по обратной засыпке траншеи. На объекте работает 7 человек, 3 единицы техники. Работы на объекте ведутся без выходных.

В ближайшие дни подрядная организация собирается выполнить обратную засыпку и затем приступит к асфальтированию участка от улицы Пролетарская до улицы Савельева.

«Перед подрядчиком поставлена задача – уже к концу недели начать асфальтирование данного участка», - сообщил директор муниципального департамента Роман Медведев.

На участке от улицы Томина до Ленина дорожники пока уложил верхний слой асфальта. Остается построить парковочные карманы и съезды во дворы. На участке от Ленина до Пичугина сегодня приступили к фрезерованию дорожного полотна. В ближайшее время, власти пообещали, начнется установка бортового камня.

Фото администрации Кургана.

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