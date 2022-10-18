На улице Ленина в Кургане высадили новые деревья

Озеленение дворов и улиц областного центра администрация города продолжает планомерно вести при поддержке правительства области и главы региона.

«У нас есть деревья, которые мы признали угнетёнными либо аварийными. Мы их удаляем с уличной сети города и в этом круге высаживаем новые, - сообщил директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков. - В этом году это более сотни крупномеров - черёмуха, липа, ель, берёза, рябина. Здесь на улице Ленина мы сейчас высаживаем черёмуху сорта «неубиенная». Дерево морозоустойчивое, цветущее, дающее аромат. Будет красиво».

Улица Ленина украшена липами. Чтобы сохранить её облик, на замену старым деревьям выбрана именно черёмуха, потому что она не только подходит городу по климату, но и схожа с древами липы по кроне, строению ствола, веток, структурой листьев.

По контракту этого года посадки ведутся по улицам Ленина и Гоголя. Все саженцы деревьев крупномерные от четырёх с половиной метров. Стоимость одного растения от 15 тысяч рублей . Общая сумма контракта порядка трёх миллионов рублей. Качество исполнения на контроле.

«В течение года подрядная организация будет ухаживать за высаженными деревьями, - пояснил Андрей Плешков. - Комплекс ухода – это полив, аэрация, подкормка. До октября следующего года. Гарантийные обязательства подрядчика по приживаемости деревьев до 2025 года. Если какое-то из них по какой-то причине не приживётся, то подрядная организация его заменит. Оплата идёт только по приживаемости».

На озеленении города работают две подрядные организации из Кургана и Москвы.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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