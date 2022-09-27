На URAL HR-FORUM обсудили будущее команд российского бизнеса

Больше 80 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Челябинска, почти 2 тысячи гостей из 15 регионов России, 85 партнеров, 13 панельных дискуссий в 4 залах и кейсы международных и российских компаний – в Екатеринбурге подвели итоги первого российского форума для управленцев URAL HR-FORUM, который прошел в MTC Live Холл «Екатеринбург-ЭКСПО».

“В прошлом году в день HR-специалиста в России мы провели первое отраслевое мероприятие для управленцев человеческим капиталом, а сегодня оно выросло уже в 10 раз. Роль HR выходит на первый план - в этой сфере происходят серьезные трансформации, именно поэтому тема форума привлекла внимание власти и профессиональных сообществ не только региона, но и России. Вузы, крупнейшие корпорации, общественные объединения и, конечно, специалисты самого высокого класса подключились к нашему проекту”, - отметил основатель и генеральный директор группы компаний BeBrand, идейный вдохновитель Ural HR-Forum Артём Дрыгант.

Участники форума обсудили перераспределение персонала на мировом рынке труда, вопросы дефицита квалифицированных кадров, методики agile и well-being – создание условий для благополучия рабочих коллективов, цифровизацию, тренды в IT-технологиях, меры государственной поддержки, новые кадровые стандарты, возможности корпоративных университетов и коммуникационные стратегии построения HR-бренда.

“Ural HR-форум – это большой вызов и большая гордость для нас как для соорганизатора. Самый сложный формат делового мероприятия – конгрессно-форумный. Будучи региональным еще в прошлом году, он стал масштабным событием российского уровня с поддержкой федеральных ассоциаций, с насыщенной деловой программой, федеральными спикерами и очень серьезными перспективами. Пленарное заседание пошло во втором по величине концертном зале России - и со стороны слушателей, и со стороны спикеров сформировалась живая повестка”, - поделился коммерческий директор МВЦ “Екатеринбург-Экспо” Денис Секкер.

Форум завершился подведением итогов независимого Рейтинга “ТОП50HR”. Победители первого на Урале профессионального конкурса специалистов по персоналу получили знаковую статуэтку с символом ДНК бренда форума - тунцом, которую разработал и создал из латуни и вулканического базальта ювелирный дом CHAMOVSKIKH JewelleryHouse:

“На конкурс поступило 98 кейсов, поэтому жюри было сложно – уровень представленных практик очень высок. Рейтинг “ТОП50HR” - ключевая инициатива форума, которая реализована в рамках соглашения, подписанного на Иннопроме. Проект коммуникационного агентства “BeBrandPeopleEvent&Advent” поддержали Уральская Торгово-Промышленная Палата, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и МВЦ “Екатеринбург-Экспо”. Его задача - популяризировать одну из важнейших профессий, ведь люди – это ключевой ресурс компании. Жюри – 20 экспертов федерального уровня - оценивали кейсы по 7 номинациям, которые четко коррелируют с профессиональными стандартами. Участие в рейтинге – это возможность заявить о своей профессиональной экспертизе. В следующем году мы ждем еще больше участников и новые интересные инсайты”, - подчеркнула исполнительный продюсер рейтинга “ТОП50HR” Надежда Селиванова.

Руководитель департамента ключевых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила полезность профессиональных конкурсов, которые необходимы для здоровья брендов и работают как чекап, помогая развивать одну из самых главных компетенций – умение быстро адаптироваться к изменениям и развиваться. В следующем году форум пройдет также в день HR-специалиста и станет традиционным отраслевым событием России.

URAL HR-FORUM стал эффективной коммуникационной площадкой для бизнес-сообщества:

“Наши участники отметили высокий уровень представленных кейсов, инсайтов, реально работающих практик и инструментов, которыми поделились спикеры, каждый из которых – профессионал своего дела. Здесь всё имеет практическую ценность: “пришел, увидел, применил”, - отметила Директор коммуникационного агентства BeBrandPeopleEvent&Advent Мария Абдрахимова.

Новости, интервью, итоги рейтинга «TOP-50 HR» публикуются на сайте https://uralhr.ru/

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