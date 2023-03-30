На Урале более 130 тысяч человек переедут из аварийного жилья в новое

Уральский федеральный округ занимает лидирующую позицию среди других федеральных округов по расселению аварийного жилья. С января 2019 года по конец марта 2023 года из аварийного жилья площадью 1,75 млн кв.м переселены 111,5 тысяч жителей УрФО.

Отметим, речь идёт об аварийном жилье, признанном таковым до 1 января 2017 года. Планируется, что в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе расселение такого жилфонда завершится в 2023 году. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - в 2024 году, в Свердловской области – в 2025 году.

Регионы, которые завершат работу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, получат средства на расселение жилфонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года, сообщили в пресс-службе полпредства. В УрФО в эту категорию попадает 2,27 млн квадратных метров жилья, где проживают 133 тысячи человек.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.