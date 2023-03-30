На Урале большое внимание уделят реализации инфраструктурных проектов

Инструменты господдержки позволяют регионам активно заниматься вопросами развития инфраструктуры, расселением аварийного жилья и другими программами, направленными на повышение качества жизни людей. Такую мысль озвучил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.

«Параллельно реализация таких проектов даёт мощный стимул для экономики - создаёт условия для развития отраслей и привлечения инвестиций. Регионы УрФО уже почувствовали этот положительный эффект и продолжат двигаться в том же направлении», – подчеркнул Владимир Якушев.

В Уральском федеральном округе реализуется 67 проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) объёмом более 130 миллиардов рублей. Из них в 2022 году было освоено 30 миллиардов. План по реализации проектов с использованием средств ИБК - 18 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе полпредства.

Справочно.

По поручению Президента России в целом по стране дополнительно выделено 315 миллиардов рублей на реализацию проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов - в том числе на закупку новых автобусов, модернизацию сферы ЖКХ. Регионы из УрФО активно включились в эту работу.

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