Новый мир
Курган -4o
Курс ЦБ:$77,0883,76
16+
Версия для слабовидящих

На Урале большое внимание уделят реализации инфраструктурных проектов

Мощный стимул для экономики.

30 марта, 2023 - 17:35

Инструменты господдержки позволяют регионам активно заниматься вопросами развития инфраструктуры, расселением аварийного жилья и другими программами, направленными на повышение качества жизни людей. Такую мысль озвучил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.

«Параллельно реализация таких проектов даёт мощный стимул для экономики - создаёт условия для развития отраслей и привлечения инвестиций. Регионы УрФО уже почувствовали этот положительный эффект и продолжат двигаться в том же направлении», – подчеркнул Владимир Якушев.

В Уральском федеральном округе реализуется 67 проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) объёмом более 130 миллиардов рублей. Из них в 2022 году было освоено 30 миллиардов. План по реализации проектов с использованием средств ИБК - 18 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе полпредства.

Справочно.

По поручению Президента России в целом по стране дополнительно выделено 315 миллиардов рублей на реализацию проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов - в том числе на закупку новых автобусов, модернизацию сферы ЖКХ. Регионы из УрФО активно включились в эту работу. 

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

30 марта, 2023 - 17:35

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество