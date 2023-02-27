На Варгашинском заводе ввели финансовую мотивацию персонала за рацпредложения

На Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования работников финансово мотивируют улучшать производственные процессы. За 2 года участия в нацпроекте «Производительность труда» на предприятии смогли внедрить «систему 5С» на производственных участках: сборки, механический, участок окраски, участок комплектации и сдачи машин, сборки насосов, сварочно-заготовительный.

Сегодня на всех участках разработаны карты текущего процесса, целевого и идеального состояния. Работает регламент работы с информационными стендами, определены ответственные за их наполнение.

На заводе внедрили положение о мотивации и поощрении работников за подачу предложений по улучшениям, теперь сотрудники заинтересованы во внедрении новшеств. Введен в работу ежедневный электронный журнал замечаний по качеству, а также журнал для фиксации поступления рекламационных браков от заказчика.

Более 200 сотрудников завода получили в процессе обучения инструменты «бережливого производства». В 2022 году для получения практического опыта 85 сотрудников прошли тренинги на «Фабрике процессов».

Сейчас завод работает над внедрением производственной системы, который состоит из 31 блоков и может задействовать все структурные подразделения предприятия. По итогам 2022 года индекс роста производительности труда на заводе превысил 22%.Снизилось количество поступающих от заказчиков рекламаций, выросла выработка, сократились запасы незавершенного производства, высвободились производственные площади.

«У работника должно быть понимание ответственности за результат своего труда, понимание того, что «бережливое производство» - путь к повышению качества», - уверен генеральный директор «ВЗППСО» Владимир Казаков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.