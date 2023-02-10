На водоёмах Курганской области продолжается зимний подлёдный отлов рыбы

Курганские специализированные предприятия продолжают подлёдный отлов рыбы на водоёмах. За первый месяц текущего года общий вылов водных биоресурсов составил 153,2 тонны. Показатель на уровне минувшего сезона. При этом промышленным рыболовством на реках, озёрах и водохранилищах добыто 2,947 тонн биокормов.

Товарным рыбоводством произведено 5,26 тонн и 8,69 тонны пришлось на мелиоративный отлов хищных и малоценных видов рыб. Пальму же первенства по вылову водных биоресурсов в Зауралье продолжает уверенно удерживать карась. Объём добычи его составил 128,6 тонны.

Как сообщили в отделе госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в настоящее время на водоёмах ведется не только массовый отлов обитателей подводного мира, но и активная аэрационная работа. Данный процесс в сложный зимне-весенний период помогает сохранить товарную рыбу и обеспечивать ею потребности зауральцев.