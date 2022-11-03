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На военную службу призовут более тысячи зауральских парней

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов рассказал о порядке проведения призывной кампании.

3 ноября, 2022 - 14:33

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов рассказал о порядке проведения призывной кампании.

Для проведения осеннего призыва на территории области в этом году созданы и уже работают 26 призывных комиссий во всех муниципальных образованиях и областная призывная комиссия. Кампания началась 1 ноября.  Планируется, что комиссии пройдут порядка четырёх тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них более тысячи отправятся на военную службу по призыву. призывников было на сотню меньше.

«Призыв граждан на военную службу не связан с проведением специальной операции, так как для участия в ней направляются только военнослужащие по контракту, - сообщил Айрат Зарипов– Военнослужащие по призыву проходить военную службу в новых субъектах Российской Федерации не будут».

Значительной части наших земляков предстоит служба в частях сухопутных войск, ВДВ, воздушно-космических сил, ракетных частях стратегического назначения, национальной гвардии. Часть призывников отправятся в учебные части для получения военной специальности. География мест службы – от Калининграда до Владивостока.

Призывная кампания проводится максимально открыто. На заседаниях комиссий разрешено присутствовать родителям, общественникам из организаций «Юнармия» и «Право матери».

В областном военкомате совместно с военной прокуратурой организована работа консультационно-правового центра. Родители и призывники могут обратиться туда для решения возникающих вопросов. Телефоны: 43-04-60 или 8-351-790- 9286.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

 

 

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3 ноября, 2022 - 14:33

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