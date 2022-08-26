На выборах в городские думы Курганской области не будет видеонаблюдения

В выборах депутатов Курганской, Шадринской и Катайской городских дум, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября, смогут принять участие 45 538 избирателей. Свой голос они смогут отдать на 30 избирательных участках. Эта информация прозвучала на заседании Избирательной комиссии Курганской области, которое посетил обозреватель «Нового мира».

- Комплексы обработки избирательных бюллетеней на этих выборах применяться не будут, так как избирательные кампании не большие по масштабу. Средства видеонаблюдения и видеорегистрации тоже не будут использоваться, поскольку голосование пройдет в один день. Избирательные участки будут работать 11 сентября с 8 до 20 чесов местного времени, - сообщил председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.

Те избиратели, которые не смогут прийти на участки в день голосования, смогут осуществить свое волеизъявление досрочно. Они могут это сделать в территориальных избиркомах с 31 августа по 6 сентября и в участковых избиркомах с 7 до 10 сентября.

За ходом голосования и подсчетом голосов будут следить наблюдатели, назначенные кандидатами в депутаты, и представители Общественной палаты Курганской области.

Николай Волков.

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