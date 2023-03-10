На юбилее службы судебных приставов наградили лучших сотрудников и ветеранов

Сегодня зауральское Управление федеральной службы судебных приставов — это 52 подразделения, почти 700 служащих и более 70 человек обслуживающего персонала. Служба не стоит на месте — внедряются современные технологии, набирает обороты электронное взаимодействие со всеми регистрирующими органами и банками, судами благодаря чему сокращаются сроки обработки данных.

«За эти 25 лет мы не раз стали первопроходцами. В каждом районе и городе появилось, практически с нуля, свое структурное подразделение. Коллеги в погонах вначале скептически относились к нашему появлению, но своими делами мы доказали необходимость нашей службы», - подчеркнула в своем выступлении главный судебный пристав Курганской области Ирина Уварова.

На торжественном мероприятии награды за различные заслуги получили 40 сотрудников ведомства.

Судебный пристав Иван Власенко был отмечен почетной грамотой УМВД РФ за активное взаимодействие, конструктивное сотрудничество в сфере служебной деятельности по защите прав и законных интересов граждан. Иван служит на своем посту уже 6 лет:

«Меня наградили за содействие в розыске. Это наша повседневная работа. Мы находимся на посту №1. У нас есть списки находящихся в розыске и мы их сопоставляем с теми, кто приходит в суд. Если совпадает, то задерживаем и передаем сотрудникам полиции. Работа мне нравится, всегда хотел служить в погонах».

А благодаря грамотным действиям судебного пристава Дмитрия Лебедева удалось избежать серьезного пожара и спасти гражданина. Спустя несколько часов после начала рабочего дня, в момент, когда в здании находилось большое число граждан, сработала охранно-пожарная сигнализация. Задымление произошло в другой части дома, которая не относится к службе судебных приставов.

«Я выдвинулся на 4 этаж общежития. Обнаружил, что из двери идет густой дым, сопровождавшийся едким запахом. Очень долго стучал, вышли соседи. С их слов я понял, что в квартире находится гражданин в алкогольном опьянении. Начал стучать еще сильней, он открыл дверь. Зайдя в комнату увидел горящий диван. Залил его водой, открыл окно и вызвал полицию», - рассказал Дмитрий.

Ветеран службы судебных приставов, председатель Курганского регионального отделения Ассоциации ветеранов органов принудительного исполнения Валентина Астафьева отслужила в ведомстве 10 лет. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие управления она получила благодарственное письмо главного федерального инспектора по Курганской области.

«20 лет назад я пришла в службу судебных приставов и начала цифровую революцию. В тот период весь документооборот велся на бумажных носителях. Сложно было переубедить тысячу человек в том, что новые технологии облегчают работу. А в то время управление регистрировало в год 3 миллиона 700 тысяч обращений. Мы создали электронный архив, это была сложная задача, но нам она оказалась по плечу. Мы опередили нынешнюю тенденцию на 20 лет», - поделилась ветеран.

Сегодня из числа тех, кто причастен к событиям 25-летней давности, служат 6 человек. Но на смену старшему приходит молодое поколение . В юбилей 10 новых сотрудников службы приняли присягу.

Василий Малухин. Фото автора

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