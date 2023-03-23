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На здании курганской гимназии открыли мемориальную доску

Выпускник погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации.

23 марта, 2023 - 19:11

На здании гимназии №27 в Кургане открыли мемориальную доску её выпускнику Артуру Епифанцеву, погибшему в ходе проведения специальной военной операции.

«Спокойствием и мирным небом надо головой мы обязаны нашим бойцам, которые защищают нашу страну и помогают нашим братским народам в зоне СВО. Многие из них отдали свои жизни ради жизни своих близких, ради нас с вами, ради нашей общей победы. Сегодня мы в родной школе Артура - гимназии № 27. Доска, размещенная на школе, всегда будет напоминать каждому из нас о его подвиге и мужестве, а наши дети будут равняться на него», - написала в своем телеграм-канале глава города Елена Ситникова.
 
Мама молодого человека рассказала: «Бесстрашный, смелый, неутомимый. Он всегда шел по выбранному пути и хотел помогать людям».

 

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23 марта, 2023 - 19:11

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