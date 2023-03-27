Начальник курганского УФСИН: «Мы делаем мир вокруг безопаснее»

Основные функции уголовно-исправительной системы – исполнение наказаний, назначенных судом, и исправление граждан, которые выбрали неверную дорогу в жизни. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области, заявил начальник УФСИН Михаил Мачушкин.

- Все больше граждан отбывает наказание без изоляции от общества. В местах лишения свободы осужденные имеют возможность получить образование, профессию и трудовой стаж, а также медицинскую, психологическую и социальную помощь. Мы делаем все возможное для того, чтобы после отбывания наказания гражданин вышел на свободу законопослушным, с нормальными жизненными целями и ценностями, - указал полковник внутренней службы.

Поскольку сотрудники ФСИН работают с преступной частью общества, их служба никогда не была и не будет простой, полагает Михаил Мачушкин. Она требует безукоризненной дисциплины, профессионализма, строгости и одновременно чуткости к проблемам людей, преданности долгу, готовности сохранять самообладание в сложных ситуациях, выдерживать серьезные нагрузки и не отступать перед испытаниями.

- На нас лежит ответственность за неукоснительное исполнение решений суда, четкое следование букве закона, обеспечение безопасности и правопорядка на территориях учреждений. Обеспечивая изоляцию преступников, работая над их исправлением, мы делаем мир вокруг безопаснее. Эту миссию должен осознавать каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы, - обратился к коллегам начальник курганского УФСИН.

Михаил Мачушкин выразил особую благодарность Правительству Курганской области, Курганской областной Думе, администрации города Кургана и всему бизнес-сообществу нашего региона за сотрудничество.

- Серьезный рост показателей трудоустройства осужденных, развитие возможностей для их ресоциализации – результат нашей совместной работы. Уверен, это сотрудничество будет укрепляться год от года, - выразил надежду полковник внутренней службы.

Напомним, отдел исправительно-трудовых колоний Управления Народного комиссариата внутренних дел СССР по Курганской области был образован 22 марта 1943 года. Он располагался в специально выстроенном деревянном здании в центре города и состоял из 27 сотрудников.

Сегодня в ведении УФСИН России по Курганской области находятся 13 учреждений, включая 2 следственных изолятора, 2 колонии строгого режима, одну колония общего режима, 2 женских колонии. Их вместимость составляет 4647 мест. В уголовно-исполнительной системе области трудятся более 2000 человек.

Николай Волков.

Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.