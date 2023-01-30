Начальник курганского управления Росгвардии рассказал о подвигах своих подчинёных

Начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко не стал раскрывать детали подвигов, за которые 9 сотрудников ведомства получили медали «За отвагу» в ходе спецоперации на Украине. Эта информация пока не подлежит разглашению, но место для подвига есть всегда.

«Могу рассказать о поступках, которые наши бойцы совершили при выполнении служебных обязанностей на территории Курганской области. В январе прошлого года в Мишкино они задержали злоумышленника, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В ноябре в Щучье молодой человек похитил из чужого автомобиля оружие, начал стрелять в проезжающие машины, потом скрылся, но был задержан по горячим следам нашими сотрудниками. И это только самые яркие случаи. В действительности примеров отваги со стороны росгвардейцев в прошлом году было немало, - рассказал начальник курганского управления Росгвардии.

Также Олег Охрименко рассказал кто лично для него является примером мужества - это его дед.

«Он воевал в Великой Отечественной войне и был несколько раз ранен. Семья думала, что дед погиб, и он тоже опасался, что родня умерла в Сталинграде. Но, к счастью, все потом встретились. Дед был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», - признался полковник полиции.

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