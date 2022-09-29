Начинающих зауральских предпринимателей приглашают к участию в конкурсе

Всероссийский конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» официально открыт.

Зауральцев приглашают к участию в конкурсе. Как сообщает сайт мойбизнес45, участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Участие во Всероссийском конкурсе «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» даёт шанс получить большую поддержку в медиа, раскрыть новые возможности для своего бизнеса, найти партнёров, начать взаимодействие с органами власти.

Опубликовано несколько номинаций: «Социальная польза», «Прорыв года» (предприниматели, имеющие оборот компании за 2021 год не менее 1 млрд рублей), «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Медиа бизнес», «Производство», «Агробизнес» и «Креативный бизнес».

В рамках «молодых предпринимателей» также определят победителя в трёх категориях: «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Школьная лига» и «Женский бизнес».

Конкурс организован Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках трека «Росмолодёжь. Бизнес».

Регистрация участников продлится до 10 октября.

По информации Центра поддержки предпринимательства.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.