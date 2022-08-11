Надежда Дубив заявила, о готовности КГУ справиться с новыми вызовами системы образования

В российских вузах вернут специалитет, курс обучения не менее 5 лет, по точным наукам. По другим направлениям сохранится бакалавриат. Об этом заявил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года.

«Наша генеральная линия - специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», - сказал ректор.

Минобрнауки осенью внесет на рассмотрение в Госдуму предложения о формате новой национальной системы высшего образования, которая придет на смену дискредитировавшей себя Болонской.

«Курганский госуниверситет, как и все вузы страны, ожидает запуска обновленной системы высшего образования России, которая заменит Болонскую систему. И мы понимаем, что эта работа требует времени и последовательных шагов. На данный момент в КГУ есть не только бакалавриат и магистратура. Вуз на 25% реализует обучение по специалитету. Например, университет никогда не уходил на бакалавриат с инженерных специальностей. Кафедра «Гусеничные машины и прикладная механика» ведет обучение шесть лет. Направления подготовки «Фундаментальная химия», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Математика», «Фундаментальная математика» и «Экономическая безопасность» — это специалитет», - прокомментировала новость ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив.

О последующих новостях учебного процесса в Курганской области узнавайте в последующих информационных материалах на сайтах nm45.ru и zauralonline.ru.

Фото Николая Пушилина.

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