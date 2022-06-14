НАФИ расскажет, как малый и средний бизнес оценивает ситуацию в экономике

Аналитический центр НАФИ представит итоги исследования, проведенного среди 571 представителя малого и среднего бизнеса всех федеральных округов России. Результаты обнародует исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова в ходе пресс-конференции 14 июня в 11:00 мск в МИА «Россия сегодня».

Она расскажет, как предприниматели оценивают перспективности разных сфер для ведения малого и среднего бизнеса; меры господдержки МСП, принятые в 2022 году; а также определит уровень оптимизма/пессимизма малого и среднего бизнеса.