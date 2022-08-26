Накануне Дня знаний зауральцы могут сказать «спасибо» учителям в соцсетях

Новое российское движение детей и молодежи (РДДМ) накануне учебного года запустило акцию «Спасибо, учитель». Она проходит сразу в 79 регионах РФ.

Цель акции – поблагодарить учителей за их труд и показать насколько важна их профессия. На традиционных августовских совещаниях юные представители РДДМ вручают учителям подарки и говорят «спасибо».

Присоединиться к акции и выразить признательность курганским педагогам могут все желающие. Для этого до 31 августа необходимо опубликовать на личной странице в социальных сетях пост с благодарностью и добрыми словами любимому учителю. Публикацию необходимо сопроводить хэштегом #СпасибоУчитель.

Российское движение детей и молодежи было создано 20 июля. Оно объединяет детей и подростков от 6 до 18 лет. Движение помогает проводить государственную политику в интересах подрастающего поколения, занимается их досугом, а также создает возможности для их развития и самореализации.

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