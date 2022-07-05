Накануне праздника курганская Госавтоинспекция получила «недетское» усилени

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник – 86-ю годовщину со дня создания. Накануне праздника в областном центре в их нелегком труде им помогли школьники, участники сообщества «Юные инспекторы дорожного движения», которые знают правила дорожного движения не хуже сотрудников ГИБДД.

Движение юных инспекторов дорожного движения существует около 40 лет. На территории Курганской области действуют 256 отрядов юных инспекторов, в которых занимается более трех тысяч детей. Это дети, которые углубленно изучают правила дорожного движения, могут провести беседу со своими сверстниками, активно участвуют в различных профилактических мероприятиях и готовы прийти на помощь сотрудникам Госавтоинспекции. Они виртуозно владеют велосипедом и самокатом, демонстрируя это на конкурсе «Безопасное колесо», который проводится ежегодно среди детей в возрасте 10-12 лет, а четыре победителя представляют Курганскую область на всероссийском уровне.

В конце рабочей недели юные инспекторы из курганских школ №№ 11, 24 и 41 без боязни вышли на дороги вместе со старшими товарищами. Перед этим состоялось торжественное построение, на котором командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы России по городу Кургану отдал четкий приказ о несении патрульной службы на определенных участках города. Сам командир - подполковник полиции Рушан Галеев – оказался в прошлом участником движения Юных инспекторов:

«Будучи ребенком, я тоже участвовал в рейдовых мероприятиях с сотрудниками тогда еще милиции. Это очень интересная работа и уже тогда, подсознательно, я понял для себя, что буду сотрудником органов внутренних дел по линии ГАИ. С нами работали над знанием правил дорожного движения, мы общались с ребятами из других регионов и умели более профессионально, чем сверстники управлять велосипедом. В современной подготовке , конечно, больше мультимедийности, есть возможность черпать информацию из интернета. Поколения, безусловно, меняются, но я вижу, что ребятам это интересно. И я рад, что в моем подразделении есть не один сотрудник, который так же, как и я, был когда-то в движении ЮИДД».

На дорожной карте было обозначено четыре точки: микрорайоны Заозерный и Энергетики, центральная площадь и улица Карла Маркса перед Дворцом культуры машиностроителей.

«У меня с детства мечта одна – пойти в полицию. Сейчас я начинаю смотреть что, да как. присмотрел себе дорожную полицию. Лично мне сегодня понравилось все – останавливать водителей, проверять права, говорить по рации. Это очень классно, я почувствовал себя реально полицией, я сам включал сирену, бибикал, говорил людям правила: «Соблюдайте правила, не ходите на красный, иначе можете оказаться под колесами». А если вы окажетесь под колесами, то можно и жизнь не вернуть. У меня есть свой электросамокат. Чтобы смело на нем кататься, я долго изучал ПДД, теперь я соблюдаю все дорожные правила, когда катаюсь. Я твердо знаю, что ко мне от полиции не будет никаких вопросов», - поделился юный инспектор из школы№11 Слава Воронов.

А его товарищ Данил Осипов и вовсе стал настоящей грозой для автомобилистов. Его наметанный глаз сразу обнаружил нарушение на одном из автомобилей, ведь он увлекается техникой и регулярно просматривает тематические лекции.

«Вообще, я увлекаюсь автомобилями и разной техникой. Сегодня я заметил нарушение, связанное с изменением конструкции автомобиля. Я это понял по спойлеру, который устанавливается на багажнике. Я это сказал инспектору. Сегодня мы ничего не предприняли, на первый раз вынеся устное предупреждение», - рассказал страж порядка.

Акция получила название «Праздничный патруль», а после двухчасовой вахты ребята получили памятные подарки от инспекторов, с которыми они несли службу.

«Цель нашего мероприятия – познакомить с нашей службой изнутри. Мы надеемся, что нам сегодня это удалось. Каждый ребенок смог совместно с инспектором остановить транспортное средство, особые эмоции вызывала остановка в потоке движения, каждый ребенок сегодня проверил документы у водителя. Они уже знают, какие документы нужны, они общались с водителем, вручали тематические листовки. Дети переживают за безопасность движения и желают, чтобы каждый житель региона был жив и здоров. Все получили море положительных эмоций, и радует то, что каждый водитель, который общался с ребенком, тоже испытывал радость, общался с улыбкой на лице. Ведь очень многое значит, когда тебе желают доброго пути», - подчеркнула старший инспектор управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Марина Кондратьева.

У ребят сейчас каникулы и они законно продолжают отдыхать. Но накануне 1 сентября, когда дети возвращаются в школы. А о правилах дорожного движения им напомнят юные инспектора, при поддержке своих старших товарищей.

Василий Малухин.

Фото автора.